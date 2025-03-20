Что может заставить Россию прекратить атаковать Украину: военный дал четкий ответ

Закрытие неба над Украиной может стать реальным ограничением для России и вынудить ее отказаться от обстрелов.

Россия может прекратить атаки на Украину, если союзники закроют наше небо. В таком случае ракеты и беспилотники не будут долетать до цели, поскольку будут сбивать их, и их эффективность станет нулевой.

Кроме того, средства воздушного нападения очень дороги, поэтому их бессмысленно использовать, если они сразу уничтожаются. Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "24 Канала".

Что заставит Россию не атаковать Украину

Россияне, когда наносят удары по жилым домам, часто не трактуют их как гражданские объекты. Они сразу утверждают, что там могли находиться чиновники, генералы или другие важные лица, даже если это простой сельский дом. Они могут говорить, что в здании находился штаб наемников или склад боеприпасов, замаскированный под гражданский объект.

Часто это манипуляции и ответственность за такие действия не наступает. Мировое сообщество лишь выражает обеспокоенность или просит Украину предоставить доказательства, опровергающие российские заявления. Но каждый день происходят удары по гражданским объектам, и, к сожалению, это остается без должной реакции.

Иван Тимочко отметил, что если бы союзники активно привлекали свою авиацию и системы противовоздушной обороны, обеспечивали массированную поддержку и сбивали российские ракеты, Путин, вероятно, стал бы отказываться от таких приказов.

К примеру, ракета "Калибр" стоит около 10 миллионов долларов, а другие, как Х-555 – 1,5-2 миллиона долларов. Если ракета не достигает цели, ее эффективность становится близкой к нулю, и Россия не будет их применять, ведь это тоже раскрывает их слабость.

"В то же время мы могли бы наносить контрудары по российским пусковым установкам", – подчеркнул глава Совета резервистов.

Только общая поддержка закрытия неба над Украиной нашими союзниками может стать реальным ограничением для России и вынудить ее отказаться от атак.

Между тем, военные эксперты Великобритании разработали план, по которому европейские военно-воздушные силы из 120 истребителей могут быть развернуты для защиты украинского неба от атак России.

Напомним, что в Украину прибыла новая партия истребителей F-16.