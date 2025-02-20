Что заставит Россию прекратить огонь: Подоляк назвал два действенных инструмента

Россию можно заставить к прекращению огня на справедливых условиях, если применить к государству-агрессору два действенных инструмента — нефтяное эмбарго и существенное наращивание ударов по российской территории.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "24 каналу".

Он подчеркнул, что Украине необходимо прекращение огня на относительно справедливых условиях, чтобы повышать свои требования для завершения войны.

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Достичь этого можно двумя эффективными инструментами давления на Россию. Первый – это экономический, предполагающий ужесточение санкций в отношении российской нефти.

“Нефтяное эмбарго достаточно быстро окончательно обнулит возможность России получать ситуативные доходы для финансирования даже не милитарного блока, а рекрутинговых программ. То есть набирать живую силу. Они же воюют живой силой", – объяснил Подоляк.

Второй инструмент состоит в существенном наращивании ракетных и дроновых ударов по территории России.

По словам Подоляка, уничтожение предприятий нефтеперерабатывающей отрасли на территории европейской части России уже существенно подрывает логистические способности окупантов насыщать ресурсом линию фронта.

Напомним, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов ранее заявил, что прекращение огня между Российской Федерацией и Украиной возможно уже в 2025 году.

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