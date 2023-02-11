Что ждет экономику Украины в 2023 году: Moody's дало неутешительный прогноз

Полномасштабная война увеличила риски здоровья и безопасности для 20% украинцев

В ближайшее время экономика Украины ощутит небольшое сокращение реального ВВП на 2% в 2023 году.

Такой прогноз выдвинуло международное рейтинговое агентство Moody's.

Однако эксперты уверяют, что после этого произойдет умеренное возобновление экономической активности в 2024 году, которое будет обусловлено крупномасштабной реконструкцией.

"Несмотря на высокую степень неопределенности развития военного конфликта, в своем базовом сценарии Moody's ожидает сохранения макроэкономической и финансовой стабильности", — добавляется в прогнозе.

Аналитики отмечают, что последствия войны увеличили риски для здоровья и безопасности и ограничили доступ к основным услугам и жилью для 20% украинцев.

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"Экономический спад, вызванный войной, привел к значительному росту безработицы и бедности. Это будет сказываться на кредитоспособности Украины на протяжении многих лет, учитывая большие финансовые потребности, возникающие в связи с реконструкцией критически важной инфраструктуры", — считают эксперты.

Заметим, что даже сценарий сильного роста, вызванный восстановлением, может привести к большим выплатам инструментами.

Президент США Джо Байден обвинил Россию и пандемию COVID-19 в глобальной инфляции.

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