Что ждет фронт, если помощь Запада прекратится: депутат о плане действий Украины

Украина готовит фортификационные укрепления в три линии на случай, что Запад внезапно прекратит помощь.

Украина готовит три линии обороны – крепких фортификационных укреплений на случай, если оружие и средства от западных партнеров будут поступать с задержкой или вообще отсутствовать.

Об этом в эфире телемарафона заявила глава временной специальной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам мониторинга поставки оружия, депутат Александра Устинова.

"На самом деле сейчас запасные варианты – это страны "Большой семерки", которые нам уже два месяца помогали перекрывать дыру в бюджете, потому что у нас ежемесячно американские налогоплательщики вливали в украинский бюджет 1,1 млрд долларов".

Сейчас, когда эта помощь два месяца не поступала, начиная с сентября, другие страны G7 помогали нам прямым бюджетным финансированием", – говорит Устинова.

Она выразила надежду, что все-таки, что помощь от США будет подавлена американскими законодателями. В первую очередь, это касается поступления оружия в Украину.

"Сейчас ключевое, что нам нужно – это оружие. Из тех 60 млрд, которые мы сейчас видим в пакете, более 20 млрд предусмотрено на оружие, 11,8 млрд предусмотрено прямое бюджетное финансирование. 800 млн, которые сейчас Америка собирается выделить Украине – остатки, которые были на счетах, оставшихся из предыдущего бюджета", – пояснила она.

Что будет, если помощь прекратится

Нардеп заверила, что у Украины есть вариант на случай, если помощь вдруг прекратится.

"Если не будет оружия, мы уже готовимся, готовим фортификационные укрепления сейчас в три линии. Понимая, что возможно нам придется, особенно зимой, переходить к защитной войне, а не идти в нападение, как до этого было.

И мы понимаем, что даже когда будут выделены деньги, в мире заканчиваются боеснаряды. К сожалению, то количество, которое использует Россия, все вместе, Европа и Америка, не могут изготовить", – подытожила Александра Устинова.

Напомним, 16 ноября президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, не предусматривающий помощи Украине.

Позже стало известно, что Конгресс США ушел на каникулы, не приняв помощь Украине.

Между тем в Белом доме предупредили, что в бюджете Соединенных Штатов, из которого выделяют помощь Украине, остался 1 миллиард долларов.

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