Что ждет фронт в Украине без помощи США: мрачный прогноз New York Times

По мнению аналитиков, в случае отсутствия американской помощи украинская армия не будет в одночасье разгромлена, "но деградация ее сил будет неумолима".

Американские аналитики The New York Times считают, что без помощи США Украина сможет продержаться какую-нибудь часть текущего года. Внезапного поражения не будет, но ВСУ начнут постепенно проигрывать и сдавать позиции.

Помощь США была критически важна для Украины в отражении российской агрессии. Соединенные Штаты предоставили примерно половину иностранной военной помощи арсеналу Украины, примерно 47 миллиардов долларов.

По мнению аналитиков, в случае отсутствия американской помощи украинская армия не будет в одночасье разгромлена, "но деградация ее сил будет неумолима". У европейских стран нет запасов оружия и боеприпасов на американском уровне, и вряд ли смогут восполнить этот пробел, говорят военные аналитики.

Майкл Кофман, эксперт из России Фонда Карнеги в Вашингтоне, сказал: "Украина могла бы фактически продержаться некоторую часть этого года без дополнительной американской военной помощи. Но со временем не будет перспектив восстановить армию, и они начнут медленно терять (позиции. – Ред.) .

По его словам, отсутствие дальнейшей американской помощи укажет на строгую, отрицательную траекторию развития событий во второй половине этого года.

В NYT отмечают, что впервые с начала вторжения Украина не сталкивалась с таким шатким моментом в войне.

"Россия, усиленная оружием из Ирана и Северной Кореи, атакует города и села почти по всей линии фронта на востоке. Президент Украины Владимир Зеленский готовит перестановку в гражданском и военном руководстве, который может устранить популярного командующего", – говорится в статье.

Уменьшение уровня помощи, говорят чиновники и военные, влияет на Украину на поле боя, где Россия использует свое преимущество в артиллерии и личном составе, чтобы уменьшить обороноспособность ВСУ.

В самых ожесточенных боях за Авдеевку соотношение огня российской и украинской артиллерии составляет пять к одному, говорят украинские командиры в разговоре с журналистами.

"Украина в определенной степени привела к своим бедам. Коррупция, которая уже давно является проблемой в стране, выкачивает миллионы на приобретение поставок и в других сферах. Господин Зеленский иногда переигрывал, ругая союзников за недостаточную поддержку, вызывая упреки.

На поле боя украинские военные лидеры проигнорировали советы Соединенных Штатов сосредоточить свое контрнаступление в одном конкретном регионе. Вместо этого они распространили атаки и не смогли достичь прорыва, несмотря на месяцы попыток", – размышляют в New York Times.

Командующий Силами территориальной обороны Украины генерал Анатолий Баргилевич заявил, что все еще ожидает американскую военную помощь.

"Но как бы ни сложилось, украинские военные будут продолжать нашу борьбу. У нас нет другого выбора, кроме борьбы с этим врагом", – подытожил он.

Напомним, 16 ноября 2023 года президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, не предусматривающий помощь Украине.

Президент Байден пригласил у Конгресса США $61 млрд на помощь Украине, но Конгресс США ушел на каникулы, не приняв помощь Украине.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что США не будут оказывать Украине военную помощь на том уровне, как это было в 2022-2023 годах, но это не означает прекращения американской поддержки.

Вчера, 7 февраля, Сенат США провалил голосование о помощи Украине.

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