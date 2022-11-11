Что ждет Путина после освобождения юга и Запорожья: политический эксперт рассказал о судьбе диктатора

Когда после Херсона ВСУ освободят весь юг Украины, Запорожскую область и продвинутся дальше, какова будет судьба Путина? Что произойдет в России?

У российских оккупантов не останется вариантов, как отступить на территорию Крымского полуострова, когда украинская армия освободит юг и Запорожскую область.

Такое мнение высказал политический эксперт Станислав Желиховский в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Конечно, если они (оккупационные войска РФ – ред.) таким позорным образом будут терять территории, которые они оккупировали, это будет очень сильно бить по российской пропаганде, и тогда уже поставят вопросы не только элиты России, но и сам российский народ", – отметил эксперт.

Политический обозреватель также сказал об увольнении Крыма после деоккупации юга. По его словам, именно Крым станет последним сражением, которое глава Кремля Путин точно проиграет.

"Он захочет оставить Крым в РФ всеми возможными способами. Это была его миссия, которую он поставил себе с самого начала своего правления. Если Россия совсем ослабнет, тогда она вынуждена будет сесть за стол переговоров и сдать этот полуостров. Там будут тяжелые бои. Боюсь, что Путин, отступая, очень навредит этому полуострову. Но когда это произойдет, Путин вряд ли сможет удержаться у власти", — добавил эксперт.

Напомним, корабельные группировки врага находятся вдоль южного побережья Крыма.

Запасы ракет у россиян почти исчерпаны. Украинская разведка подчеркнула, что ПВО успешно уничтожает дроны – сбито 70% БПЛА.

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