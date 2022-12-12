Что ждет РФ после войны против Украины: эксперт спрогнозировал неутешительный для России сценарий

РФ пройдет примерно такой же путь, как в свое время прошел Советский Союз.

В результате войны против Украины Российская Федерация распадется. Россию ждет схожий путь, который когда-то прошел Советский Союз.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан, пишет "Главред".

"Российская Федерация развалится на составные части – там более 20 республик. РФ пройдет примерно такой же путь, как в свое время прошел Советский Союз: будут определенные пограничные конфликты, в некоторых регионах всплывут старые проблемы, которые не были решены еще со времен Союза", — сказал он.

В то же время он считает, что те силы и средства, которые сейчас есть у России, не позволят развиться колоссальным военным конфликтам.

"Как только старый боезапас будет использован в России до нуля, эти войны будут прекращаться. Максимум, что нам предстоит, — пограничные конфликты в нескольких регионах России после ее развала, не более того", — подытожил он.

Война России против Украины

В понедельник, 12 декабря, во время обращения к лидерам стран-участниц G7 президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию закончить войну к Рождеству.

Ранее Зеленский выразил надежду на то, что война закончится в ближайшие месяцы. "Война закончится тогда, когда мы победим. Или когда этого захочет Российская Федерация. Может случиться так, что РФ захочет только тогда, когда будет чувствовать, что она слаба и она в изоляции, и нет у нее партнеров в этом вопросе", – сказал украинский президент.

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