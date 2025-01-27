Что ждет украинцев в случае проигрыша: в Третьей штурмовой привели пример оккупированных территорий

В Третьей штурмовой обратились к мужчинам, которые не хотят воевать, и рассказали о мобилизации на оккупированных территориях.

У украинских мужчин нет выбора и они должны присоединиться к Силам обороны. В противном случае, если Украина падет, то они все равно будут воевать – просто в составе вражеской армии.

Такое мнение высказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.

Он напомнил, что за 2024 год россияне мобилизовали почти 10 тысяч человек в свою армию на оккупированных территориях, в том числе захваченных с 2022 года. И останавливаться не собираются.

"Странное совпадение, но ни разу не наталкивался на новости о блокировании работы аналогов ТЦК там. Не слышал ничего относительно предложений мобилизованным выбирать специальность во вражеской армии. И тем более не видел новостей о показательных СОЧ", – пишет Жорин.

По его мнению, война – это всегда выбор: либо воевать в своих войсках, либо в чужих.

"Только в чужих о "демократии" не вспоминают, ничьего мнения не спрашивают. И "элитой" мобилизованные с оккупированных территорий не считаются: берешь автомат и п**дуешь на штурм. Судя по всему, часть нашего населения именно такое будущее себе и планирует", – размышляет военный.

Ранее сообщалось, что в Украине готовят реформу, направленную на то, как привлечь в армию 18-25-летних.

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