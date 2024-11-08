Что ждет Украину после победы Трампа: взгляд The ​​Guardian в будущее

Издание считает, что близость Дональда Трампа к Владимиру Путину и его "изоляционизм" не сулят Киеву ничего хорошего.

Ситуация Украины, и без того столь опасная, на этой неделе стала еще более опасной. Ускоренная поставка обещанной помощи, позволяющая ей максимально усилить свои позиции до вступления Трампа в должность, теперь является ее лучшей надеждой.

Об этом говорится в редакционной статье The ​​Guardian.

"Даже исключительные коммуникативные навыки Владимира Зеленского были на пределе, когда он поспешил поздравить Дональда Трампа с победой, которой опасался Киев. Украинский президент написал, что приверженность Трампа "миру через силу" — это именно тот принцип, который может приблизить справедливый мир. Ответный удар Владимира Путина последовал почти немедленно – массированная атака дронов на Киев и призыв Кремля к Западу прекратить вооружать Украину, чтобы спасти ее народ", – пишет издание.

Авторы отмечают, что для Джо Байдена поддержка Украины означала защиту мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны. Кроме того, это был относительно экономически эффективный способ для США ослабить ключевого противника без риска для собственной армии.

"Но Трамп — изоляционист, у которого поразительно близкие отношения с российским президентом, и который, по словам его бывшей советницы Фионы Хилл, ясно дал понять, что, по его мнению, "Украина должна быть частью России". Трамп во время своей кампании заявил, что может закончить войну "за 24 часа" и обвинил Зеленского в возникновении конфликта", – напоминает издание.

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В то же время администрация Трампа во время его первой каденции была первой, кто отправил летальную помощь Украине. Но она также заморозила военное финансирование всего через несколько часов после печально известного телефонного звонка, в котором Трамп потребовал от Зеленского сотрудничества с генеральным прокурором США в деле Байдена-младшего. И хотя позже финансирование возобновилось, история отношений между Трампом и Зеленским, по мнению журналистов, "еще больше усложняет ситуацию".

Авторы статьи отмечают, что Трамп любит, когда его хвалят как переговорщика и сильного человека. Он не захочет, чтобы люди поверили, что его переиграл Путин.

В прошлом году Трамп заявил, что пригрозит Путину значительным увеличением военной помощи Украине, если тот откажется от мирных переговоров. Но фиаско в отношениях Трампа с Ким Чен Ыном демонстрирует "несоответствие между его стремлениями и способностями".

"У него минимальное терпение и отсутствует интерес к деталям. Говорят, что он очень восприимчив к последнему человеку, который шепчет ему на ухо, и не хочет снова подчиняться военной элите. Джей Ди Вэнс, его избранный вице-президент, предложил рецепт мира, поразительно похожий на рецепт Путина: Россия сохраняет за собой оккупированные территории, а Украина отказывается от вступления в НАТО", – отмечают журналисты.

В любом случае, членство в НАТО выглядит гораздо менее обнадеживающим, после того как Трамп заявил, что он не стал бы мешать России делать "все, что они, черт возьми, хотят" с теми членами Альянса, которые, по его мнению, тратят слишком мало на коллективную оборону. В такой ситуации нельзя гарантировать даже продажи оружия Украине в будущем.

Несмотря на попытки Европы "защитить" поддержку Украины от Трампа, крах правительства Германии и воодушевление крайне правых из-за триумфа республиканца на выборах еще больше осложняют ситуацию. Все это, вероятно, обострит споры внутри Украины о том, возможно ли в принципе победить Россию военным путем, одновременно воодушевив сторонников переговоров и, вероятно, увеличив их число.

Учитывая все это, администрация Байдена старается максимально эффективно использовать оставшиеся два месяца у власти и пытается ускорить военную помощь Украине на сумму $9 млрд, согласованную, но еще не предоставленную. Однако сделать это далеко не просто, в том числе потому, что часть оружия и боеприпасов пока что находятся в процессе производства.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что вероятно, проведет разговор с российским диктатором Путиным. Также Трамп подтвердил, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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