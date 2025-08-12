Что ждет Украину после замораживания войны: военный из Израиля о планах РФ

© ТСН.ua

Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин рассказал, что ждет Украину в случае заморозки войны, приведя исторический пример.

Об этом он написал в Facebook.

По мнению эксперта, если произойдет, в любой форме, замораживание, то помимо активной фазы подготовки к следующему витку Украину также ожидает нереальный уровень информационного давления.

Левин уверен, что Москва будет делать все, чтобы создать такую картину, что они вроде бы и не думали брать Киев и покорять всю страну. В Кремле будут убеждать, что их план, если не максимальный, то одно из основных и центральных — захват именно тех земель, которые им удалось оккупировать.

«Это будет делаться как внутри самой России — там уже спущены методички, мол, „за Украину-то и не брались серьезно“, — так и в Украине, не жалея на это ресурсы», — предупреждает эксперт.

Это будет делаться для того, чтобы украинцы не чувствовали, что смогли добиться чего-нибудь.

«Как будто и не было полуокруженного Киева, „Россия в Херсоне навсегда“, харьковского блица и т.д. А если и были, то это были договорные матчи и манипуляции, мол, заслуги украинских солдат в этом нет», — отметил израильский офицер.

В качестве примера он привел советско-финскую «зимнюю» войну (с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года).

Так, финны помнят свою войну против Москвы как таковую, в которой смогли достойно противостоять советскому натиску и сохранить независимость. В Финляндии помнят эту войну как пример мужества и стойкости, даже несмотря на утрату территорий, так как был сохранен суверенитет.

А вот в СССР историки утверждали, что, мол, они только хотели подвинуть границу — и не больше. Хотя на самом деле, марионеточное правительство для «будущей» финской советской республики уже было сформировано вперед.

Игаль Левин уверен, что Россия пойдет по такому же пути — превратить свои неудачи, недоработки и ограниченные завоевания в полноценные успехи.

С другой стороны, россияне постараются развить в украинцах комплекс неполноценности, мол, якобы украинские потери бессмысленны, поскольку Россия выполнила свои задачи, а украинцы — нет.

«Комплекс неполноценности, разъедающий изнутри все конструктивное, не даст адекватно воспринимать реальность, работать над ошибками и готовиться к новому витку. Будет ли заморозка завтра или через год (а может, и через три) — готовиться к этому нужно уже сейчас, потому что, как я уже в начале отметил, Россия вбросит в это колоссальный ресурс — уже бросает», — подытожил Игаль Левин.

