Что ждет Украину в случае прекращения огня: в Третьей штурмовой ответили

Военный советник Владислав Соболевский объясняет, как Украина может использовать возможное прекращение огня / © Associated Press

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Прекращение огня позволит не только России перегруппироваться, но и Украине — и у нашего государства есть шанс сделать это эффективнее.

Об этом в интервью NV заявил советник командира 3-го армейского корпуса Владислав Соболевский.

По его словам, сейчас на фронте наблюдается «определенный паритет»: несмотря на численное преимущество, россияне могут продвигаться только медленно и точечно.

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Соболевский отметил, что война — это не единственный инструмент достижения целей: «Вооруженные силы делают только то, чего нельзя достичь дипломатией, а в этом направлении есть определенные сдвиги».

По мнению военного, прекращение огня не будет означать, что РФ сможет подготовиться лучше Украины.

Относительно прекращения военной помощи в случае перемирия Соболевский не соглашается с таким утверждением, объясняя, что Европа осознает неизбежность следующего этапа войны, а значит, определенная поддержка будет поступать.

По мнению военного, при прекращении огня Украина должна сосредоточиться на усилении экономики и подготовке населения к предстоящим вызовам.

"Если мы не будем выстраивать устойчивую экономику, условная Германия нам не поможет", - отметил Соболевский.

Также важно возвращение украинцев из-за границы. По прогнозам Министерства национального единства, в первый год мира в страну могут вернуться до 30% переселенцев.

Соболевский отмечает, что признание оккупированных территорий российскими будет катастрофической ошибкой.

«Если покажем, что самый быстрый способ унять россиян — это сделать им уступки, нам точно не будут помогать в следующий раз», — пояснил он.

Украинские военные выдержат, даже если война продлится еще 1,5–2 года, но главное, чтобы выдержало государство.

«Государство — это его граждане. Если мирные украинцы не могут найти, ради чего держаться, пусть держатся воинства ради», — подытожил военный.

Напомним, по словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, сейчас Соединенные Штаты Америки в вопросе переговоров по прекращению войны доиграют стратегию мягкой в Россию дипломатии. Впрочем, Москва бьет по их репутации. В конце концов, Белому дому придется реагировать.