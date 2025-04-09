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Категория
Война
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Что ждет Украину в случае прекращения огня: в Третьей штурмовой ответили

Остановка огня может стать возможностью для Украины, а не только угрозой.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Военный советник Владислав Соболевский объясняет, как Украина может использовать возможное прекращение огня

Военный советник Владислав Соболевский объясняет, как Украина может использовать возможное прекращение огня / © Associated Press

Прекращение огня позволит не только России перегруппироваться, но и Украине — и у нашего государства есть шанс сделать это эффективнее.

Об этом в интервью NV заявил советник командира 3-го армейского корпуса Владислав Соболевский.

По его словам, сейчас на фронте наблюдается «определенный паритет»: несмотря на численное преимущество, россияне могут продвигаться только медленно и точечно.

Соболевский отметил, что война — это не единственный инструмент достижения целей: «Вооруженные силы делают только то, чего нельзя достичь дипломатией, а в этом направлении есть определенные сдвиги».

По мнению военного, прекращение огня не будет означать, что РФ сможет подготовиться лучше Украины.

Относительно прекращения военной помощи в случае перемирия Соболевский не соглашается с таким утверждением, объясняя, что Европа осознает неизбежность следующего этапа войны, а значит, определенная поддержка будет поступать.

По мнению военного, при прекращении огня Украина должна сосредоточиться на усилении экономики и подготовке населения к предстоящим вызовам.

"Если мы не будем выстраивать устойчивую экономику, условная Германия нам не поможет", - отметил Соболевский.

Также важно возвращение украинцев из-за границы. По прогнозам Министерства национального единства, в первый год мира в страну могут вернуться до 30% переселенцев.

Соболевский отмечает, что признание оккупированных территорий российскими будет катастрофической ошибкой.

«Если покажем, что самый быстрый способ унять россиян — это сделать им уступки, нам точно не будут помогать в следующий раз», — пояснил он.

Украинские военные выдержат, даже если война продлится еще 1,5–2 года, но главное, чтобы выдержало государство.

«Государство — это его граждане. Если мирные украинцы не могут найти, ради чего держаться, пусть держатся воинства ради», — подытожил военный.

Напомним, по словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, сейчас Соединенные Штаты Америки в вопросе переговоров по прекращению войны доиграют стратегию мягкой в Россию дипломатии. Впрочем, Москва бьет по их репутации. В конце концов, Белому дому придется реагировать.

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