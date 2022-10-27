Что же дает признание России страной-террористкой: в США объяснили, дойдет ли до ликвидации Путина

Впервые на таком уровне российский режим сочли террористическим и это не только мощный мировой сигнал.

Что же дает признание России страной-террористкой, или спонсоркой терроризма, выяснили журналисты ТСН.

Террористический режим – именно такой российские власти признал Сенат Польши. В соответствующей резолюции польские парламентарии решительно осудили российскую агрессию и отметили – захватчики терроризируют жителей украинских городов, бомбя мирные объекты. Следовательно, в Варшаве призывают все больше демократических стран приобщаться и признавать российские власти террористическими.

Вернулись к жестоким практикам сталинского и нацистского режимов – так о Путине и его приспешниках говорят польские парламентарии – прежде, чем признать террористическим режимом современную российскую власть. В Варшаве решительно осуждают российские преступления и перечисляют в соответствующей резолюции.

"Бандиты в российской форме пытают и убивают военнопленных и мирных жителей на оккупированных территориях. Они похищают украинских детей, чтобы вырастить их режимными янычарами. Депортируют, расселяют и отправляют граждан Украины на дальнюю периферию России", — отмечают там.

Польские депутаты выражают восторг борьбой украинского народа и призывают другие страны мира подумать о том, чтобы признать российское государство — террористиной.

Одними из первых признала Россию террористическим государством – Литва. Сделали это еще в мае, отметив, что кремлевский режим стремится уничтожить украинскую нацию и такие действия должны быть признаны геноцидом. Впоследствии, в августе, государством-спонсором терроризма Россию признала Латвия, а в этом месяце – Эстония. В октябре историческое решение приняла и Парламентская ассамблея Совета Европы – впервые на таком уровне российский режим признали террористическим и это не только мощный мировой сигнал, но и новый шаг, приближающийся к изоляции страны-агрессоры.

Что же дает признание России страной-террористкой или спонсоркой терроризма? Такое государство становится изгнанником, все должны будут прекратить с ним торгово-экономические и дипломатические отношения. Применить именно этот инструмент наказания на мировом уровне уже долго призывает Киев. Соответствующий документ рассматривается как опция в Соединенных Штатах, законодательная инициатива находится на конгрессе и администрация президента Байдена уверяет, активно взаимодействует с депутатами. В Белом Доме объясняют, обсуждают, действительно ли стоит использовать этот инструмент, потому что нежелание признавать Россию государством-спонсором терроризма ранее выразил президент США, а Государственный департамент, по сообщениям СМИ, пояснил депутатам, имеет опасения, в частности, относительно срыва многосторонних соглашений и соглашений в области ядерного оружия. Мол, поразить Россию можно и другими способами.

То, что Соединенные Штаты могут в случае угрозы действовать и лично против Путина – не исключает бывший советник президента США. "Ну, я не согласен с тем, что мы не можем его достать. И я думаю, он это знает. Вы можете спросить Касема Сулеймани в Иране – что происходит, когда мы решаем, что кто-то представляет угрозу для Соединенных Штатов?", — заявил бывший советник США по безопасности Джон Болтон.

Иранского военного Вашингтон признал террористом еще в 2005 году, ликвидировал прицельной атакой дрона в январе 2020, поэтому пример, о котором говорит Джон Болтон, действительно убедителен. Впрочем, пока о нем речь не идет. Признание России страной-террористкой будет длительным процессом и следующий большой шаг запланирован на 20 числа ноября. Тогда ответную резолюцию поставят на голосование в Европейском парламенте.

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