"Чтобы "дедушка" был счастлив": эксперт объяснил бравурные рапорты российских генералов Путину

К руководству российской армией допущены люди, стремящиеся выслужиться, а не объективно оценивать реальность.

Бравурные рапорты российских генералов президенту РФ Владимиру Путину об отражении контрнаступления ВСУ обусловлены лишь их стремлением удержаться на своих должностях.

Такое мнение высказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман в комментарии "24 каналу".

По его словам, паркетные генералы типа начальника Генштаба Герасимова и министра обороны Шойгу научились лишь писать Путину красивые докладные записки. Этого достаточно, чтобы сохранять должности и получать награды.

Также читайте Путин на встрече с Лукашенко назвал сроки размещения ядерного оружия в Беларуси (фото)

"Они фактически чиновники. А что самое важное для чиновника – максимально долго сохранять должность. Российские генералы поняли, что не нужно побеждать или совершенствовать свою армию, а достаточно уметь угодить начальству. Нужно описать ситуацию так, чтобы "дедушка" был счастлив", – отметил Эйдман.

Эксперт подчеркнул, что такая ситуация, которая длится уже много месяцев, рано или поздно закончится крахом, поскольку, по сути, это напоминает финансовую пирамиду.

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил о якобы начале украинского контрнаступления.

Читайте также: