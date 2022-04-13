"Чтобы мы завершили это дело": Резников призвал предоставить Украине современное оружие дальнего действия

"Чтобы мы завершили это дело": Резников призвал предоставить Украине современное оружие дальнего действия

Украине нужны не только санкции, подчеркнул он.

Министр обороны Алексей Резников обратился к странам-партнерам с призывом предоставить государству оружие дальнего действия, чтобы война в Украине не распространилась на другие территории.

Об этом говорится в видеокомментарии главы Минобороны.

"Очень важно, чтобы ваше правительство, ваши люди поняли, что нам необходимо больше оружия, больше современного оружия. Не советского образца, а современного – натовского. И ваша страна, ваше правительство имеют его. И вы можете это сделать", – сказал Резников.

"Нам необходимы РСЗО, танки, бронированные машины и 155-миллиметровая артиллерия, не 152-миллиметровая, как в Советском Союзе. И я прошу обсудить этот вопрос у вас в стране, чтобы мы их получили и завершили это дело", – призвал министр обороны.

Он подчеркнул, что Украине нужны не только санкции, но оружие.

"Если это дело отложить, то тоже самое будет и в Европе", — подчеркнул Резников.

"Дайте нам инструменты, и мы завершим дело" «Дайте нам инструменты, и мы завершим дело» Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к странам-партнерам из разрушенного российскими захватчиками Гостомеля и призвал предоставить нам оружие дальнего действия, чтобы происходящее сейчас в Украине не пришло в другие страны. «Нам нужны не только санкции, но оружие. Если это дело отложить, то то же самое будет и в Европе» #stoprussia Опубликован Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine Среда, 13 апреля 2022 г.

Напомним, 12 апреля глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в Украину поступит очередная партия оружия от Евросоюза.