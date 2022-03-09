"Чтобы наша армия была обеспечена": Шмигаль рассказал о достижениях Украины на финансовом фронте

"Чтобы наша армия была обеспечена": Шмигаль рассказал о достижениях Украины на финансовом фронте

Через несколько часов МВФ рассмотрит вопрос о выделении Украине 1,4 млрд дол. экстренной поддержки.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что государство формирует новые резервы и аккумулирует ресурсы, чтобы армия была обеспечена всем необходимым и для обороны, и для дальнейшего освобождения оккупированных территорий.

Об этом глава правительства сказал в видеообращении 9 марта.

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"Вчера состоялся очередной аукцион по продаже военных облигаций на 6,6 млрд грн. Также Национальный банк Украины принял решение о выкупе военных облигаций правительства еще на 20 млрд грн", – рассказал Шмигаль.

Он также проинформировал, что благодаря усилиям президента, правительства, дипломатов все большее число стран присоединяются к проукраинской коалиции. Государству помогают десятки стран и организаций: финансово, гуманитарно, военно.

Так, 8 марта США увеличили с 10 до 12 млрд долл. потенциальный пакет помощи Украине, который вскоре рассмотрит Конгресс.

Всемирный банк утвердил пакет помощи Украине в объеме 700 млн. дол.

Европейский банк реконструкции и развития 9 марта объявил о выделении "пакета устойчивости" в сумме 2 млрд. евро для поддержки Украины.

А уже через несколько часов МВФ рассмотрит вопрос о выделении Украине 1,4 млрд дол. экстренной поддержки.

На следующей неделе ожидается первый транш в 300 млн евро макрофинансовой поддержки от ЕС, который экстренно выделил Украине 1,2 млрд евро. Через неделю – второй транш.

"Хочу поблагодарить тех предпринимателей и компаний, которые сегодня, в военные времена, платят налоги, выплачивают заработную плату своим сотрудникам и всячески поддерживают армию. Ваш вклад в победу неоценим! Спасибо!" – подчеркнул Шмигаль.