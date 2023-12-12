Чтобы наши солдаты выживали: в Украине началось строительство капитальных оборонных укреплений (фото)

Сейчас под Авдеевкой, где российская армия вперлась именно в украинские укрепления, потери РФ почти в 10 раз больше, чем потери ВСУ.

В разных регионах началось строительство капитальных оборонительных укреплений. Окопы, доты. Это вселяет оптимизм. Поскольку сохранение людей – главная задача. Временную оккупацию руин Марьинки можно пережить. А людей не вернуть.

Об этом написал журналист Денис Казанский и опубликовал фото оборонных укреплений.

"Ресурсов у РФ больше, чем у Украины. Но они не бесконечны, и они иссякнут, если заставить Россию нести несоизмеримо большие потери. Сейчас под Авдеевкой, где российская армия уперлась как раз в украинские укрепления, потери РФ почти в 10 раз больше, чем потери ВСУ. Это задокументированные данные - то, что удалось посчитать благодаря средствам объективного контроля. С такими потерями РФ никогда не сможет нанести поражение Украине", — отметил журналист.

Казанский подчеркнул, что именно поэтому следует строить сплошные линии укреплений. "Одну за другой. 3, 4, 5 линии обороны. Чтобы одна только мысль о наступлении вызывала у оккупантов ужас. Чтобы наши солдаты выживали, а российские - умирали в бесполезных мясных штурмах", — подытожил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий Украины генерал Валерий Залужный сообщили о намерении усилить украинскую оборону.

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