Чтобы не болтали лишнего: спикер Путина лично провел в Луганске "обучение" для роспропагандистов

Песков лично ездил в Луганск на воспитательную работу с роспропагандистами.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков посещал временно оккупированный Луганск.

Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По данным представителя страны-террориста, Песков ездил в оккупированный Луганск, чтобы рассказать пропагандистским медийщикам, как нужно освещать информацию. В Кремле назвали это "обучением пресс-служб и СМИ".

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"Благодарю Дмитрия Сергеевича (Пескова). Он только сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и прессслужб "Луганской" и "Донецкой Народных Республик", — сказал Кириенко.

Напомним, уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские оккупанты создают на захваченных территориях Украины региональные отделения так называемой "Юнармии", где захватчики пытаются настроить украинских детей против собственной страны и готовят их к вступлению в "добрабаты".

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины 8 ноября, российские пропагандисты распространили очередную ложь о том, что в связи с ситуацией на фронте Украина нуждается в донорской крови, а потому якобы попросила ее у членов-стран НАТО. Пропагандисты цинично лгут, что, мол, после выборочной проверки передаваемой крови, якобы было обнаружено, что она инфицирована.

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