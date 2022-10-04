"Чтобы не оказаться убитым": мобилизованные россияне начали сдаваться в плен ВСУ (видео)

Один из мобилизованных рассказал, что гуглил, как можно сдаться в плен, чтобы не оказаться убитым.

Первые мобилизованные россияне начали сдаваться в плен Силам обороны Украины с помощью проекта "Хочу жить". Один из них рассказал о своем опыте.

Об этом сообщили в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Там рассказали историю 26-летнего россиянина Михаила Куликова из Орска. Мужчина был отправлен воевать против Украины через пять дней после получения повестки. Еще находясь в РФ, мобилизованный позвонил по телефону на "горячую линию" проекта "Хочу жить" и получил инструкции, как правильно и безопасно сдаться в плен украинцам.

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"Меня зовут Куликов Михаил Алексеевич. Родился 20 апреля 94-го года Орск Оренбургской области. 21 сентября текущего года получил повестку: медкомиссия, отправка в воинскую часть. 25 числа я уже был в Украине. Перед тем, как отправиться на медкомиссию, гуглил, как можно сдаться в плен, чтобы не оказаться убитым. Нашел в Telegram канал "Хочу жить". Это государственная программа Украины. Там нашел номер, позвонил. Мне объяснили, что, как нужно сделать, куда выйти, что сказать, чтобы меня не убили", – поделился своей историей мобилизованный.

Заметим, чтобы сдаться в плен, можно позвонить по телефону: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чат-бот "Хочу жить" (https://t.me/spasisebyabot), где принимаются обращения от военнослужащих.

Напомним, 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к мобилизованным россиянам с призывом, если они хотят жить, бежать и сдаваться в плен ВСУ.

Как сдаться в плен - инструкция для россиян

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