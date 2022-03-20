Чтобы не производили оружие: Австралия запретила продажу глинозема и алюминиевой руды в Россию

Австралия стремится ограничить возможности России по производству алюминия.
Австралия запретила поставки глинозема и алюминиевой руды в Россию, чтобы ограничить возможности страны-агрессора производить оружие.
Об этом пишет The Guardian.
По данным издания, Австралия стремится ограничить возможности России по производству алюминия – важнейшего компонента оружия и боеприпасов. В настоящее время страна-агрессор получает от Австралии 20% своих потребностей в глиноземе. Австралия будет искать новые рынки для сбыта, заявили в правительстве.
Санкции, вероятно, коснутся австралийско-британского концерна Rio Tinto Group, занимающего третье место в мировом горнодобывающем секторе. Rio Tinto владеет 80% акций Queensland Alumina в совместном предприятии с Rusal International российского олигарха Олега Дерипаски. Rusal International – второй по величине мировой производитель алюминия.
Напомним, правительство Австралии также объявило о новом пакете помощи Украине – 70 тысяч тонн угля, который поставит компания Whitehaven Coal. Пакет также включает $30 млн дополнительной гуманитарной помощи и новую гуманитарную визу, которая будет временно доступна для украинцев-беженцев.
В целом Австралия ввела 476 санкций против 443 человек, в том числе многих олигархов, приближенных к президенту Путину.
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