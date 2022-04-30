Чтобы не воевать с ВСУ и получить 3 млн, оккупанты готовы забивать себе в тело осколки: СБУ перехватила еще один интересный разговор

Чтобы не воевать с ВСУ и получить 3 млн, оккупанты готовы забивать себе в тело осколки: СБУ перехватила еще один интересный разговор

Некоторые российские оккупанты настолько не хотят воевать против украинских военных, что идут на крайности.

Дошло до того, что военные преступники готовы забивать себе в тело осколки.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Украинские военные перехватили разговор российского оккупанта со своей девушкой. Ей он рассказывает, что хочет ударить свою руку об какой-то угол и поехать домой. За это он хочет еще получить денежную компенсацию от РФ.

"Да я думаю еб***ть о какой-то угол себе руку и поехать. Сказать, что мне обломком перебило ее. И домой, на**й, с тремя лямами... Или за*****ть самому в ногу обломок, молотком забить", — советуется один из оккупантов со своей девушкой.

Что интересно, "возлюбленная" предлагает ему лучше выстрелить себе в ногу. Но парень возражает и говорит, что это будет самострел и так нельзя.

"Вот такие “герои” пришли с войной на нашу землю – способны только издеваться над мирным населением. А когда же оккупанты сталкиваются в бою с украинскими военными, то хотят как можно скорее бежать в Россию", — добавили в пресс-службе СБУ.

Напомним, что в Ахтырке, которую атаковали даже вакуумными бомбами, несмотря на колоссальные разрушения, возвращаются к жизни.

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