Чтобы не воевать в Украине: Российские войска отказываются возвращаться из Казахстана

Расположенный в Казахстане российский военный контингент отказывается покидать территорию страны и возвращаться в места постоянной дислокации. Военные не хотят пополнить ряды воюющих в Украине оккупантов.

Однако формальной причиной отказа они называют отсутствие специального воздушного транспорта, задействованного в войне против Украины.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Однако российское командование все равно планирует полностью вывести свои войска из Казахстана, введенные туда при подавлении январских митингов против действующей власти.

Речь идет о около тысячи военнослужащих с полным вооружением и техникой. В настоящее время они находятся вблизи критических объектов инфраструктуры – аэродромов, военных полигонов, нефтебаз, космодрома Байконур и т.д.

В разведке также сообщили, что Россия практически полностью вывела свои военные контингенты с оружием и техникой с территорий Таджикистана и Армении. Всех их бросили на войну против Украины.

Напомним, в ГУР Минобороны также сообщали, что общий замысел России – захватить как можно больше украинских территорий – не изменился.

Зачем Путин увеличивает армию и есть ли стабилизация на войне

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