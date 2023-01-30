"Чтобы никогда не повторилось": Буданов перечислил задания Украины для отношений с РФ после войны

Будущее напавшей на Украину России, армия которай убивает граждан и разрушает гражданскую и критическую инфраструктуру, пока неизвестно, как и то, насколько элементов она распадется и с кем придется говорить о репарациях и привлечении к ответственности виновных в преступлениях.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в беседе с журналистами польского издания Wirtualna Polska.

Он указал на то, что уже сейчас российские пропагандисты распространяют мнение, что в полномасштабном вторжении РФ в Украину следует винить только "путинскую клику". И якобы россияне "не виноваты". Впрочем, именно россияне активно поддерживают действия Путина против Украины.

"Это будет очень сложный процесс. Интересно, что сейчас в российском информационном пространстве, прежде всего в Интернете, а также среди части оппозиции, начинает пропагандироваться мнение, что в этом вторжении следует обвинять только "путинскую клику". И общество здесь ни при чем. А еще мы воюем со страной, где более двух третей населения поддержало действия Путина!", — отметил Буданов, отвечая на вопросы о будущих отношениях Украины и агрессоре РФ.

Глава ГУР подчеркнул, что Украина должна активно интегрироваться в евроатлантические и европейские структуры.

"Наши задачи, задачи Украины, это системное и государственное ослабление Российской Федерации. Для этого мы должны активно подключаться к евроатлантическим и европейским структурам: политическим, экономическим, силовым, правовым, гуманитарным и образовательным. И забудьте о нашем постсоветском периоде, как о страшном сне. В конце концов, у нас должна быть какая-то форма контроля над новой послевоенной Российской Федерацией. Чтобы то, что произошло с Украиной, больше никогда не повторилось", — добавил Буданов.

Напомним, после военного поражения Путина в Украине может произойти распад России и революция. По мнению эксперта по российским делам Анны Лабушевской, именно Чечня может стать местом, где начнутся новые процессы в России.

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