Чтобы обвинить Украину в массовых убийствах: оккупанты в Мариуполе расширяют братские могилы

Чтобы обвинить Украину в массовых убийствах: оккупанты в Мариуполе расширяют братские могилы

В Мариуполе захватчики расширяют еще одну братскую могилу на фоне заявлений украинской власти по поводу угрозы эпидемии в городе. После завершения работ оккупанты планируют обвинить Украину в массовых убийствах и бесчеловечных захоронениях погибших мариупольцев.

Оккупанты фактически начали "сериал" по центральным российским каналам по сценарию "мы местные, здесь живем, мы боимся — нужно перезахоронение".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Сети 26 мая.

"Оккупанты готовятся расширить братскую могилу на старом кладбище города "Некрополь" в Центральном районе. Это четвертая могила, установленная нами вместе с журналистами "Схем" "Радио Свобода"", — говорится в сообщении.

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"Для этого россияне используют наши предупреждения об угрозе эпидемии и фактически начали "сериал" по центральным каналам раша-тв по сценарию "мы местные, здесь живем, мы боимся — надо перезахоронение". С места сообщают о расширении и подготовке новых рвов для захоронений", – добавил советник городского головы.

Андрющенко отметил, что после окончания работ оккупанты планируют использовать это для информационной атаки против Украины, обвинив именно ее в массовых убийствах и бесчеловечных захоронениях погибших мариупольцев.

Напомним, захватчики объявили в Мариуполе о продлении учебного года до 1 сентября. Они объявили, что дети будут без каникул.

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