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"Чтобы окончательно зажать в клещах российскую экономику": Кулеба попросил новых санкций у мира

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"Чтобы окончательно зажать в клещах российскую экономику": Кулеба попросил новых санкций у мира

Министр будет работать с каждой страной, чтобы эти новые санкции были применены.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к своим коллегам из стран Евросоюза и G-7 с просьбой ввести очередные санкции против России, чтобы остановить ее агрессию.

Об этом министр сказал в эфире информационного марафона украинских телеканалов 6 марта.

"Сегодня я подписал письма всем министрам иностранных дел стран Европейского Союза, стран "Семерки" и высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики с конкретным перечнем тех санкций, которых ждет Украина, которые необходимы для того, чтобы окончательно зажать в клещах российскую экономику и прекратить войну в Украине", – рассказал Кулеба.

Он подчеркнул, что будет работать с каждой страной, "чтобы эти новые санкции были применены".

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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