"Чтобы окончательно зажать в клещах российскую экономику": Кулеба попросил новых санкций у мира

"Чтобы окончательно зажать в клещах российскую экономику": Кулеба попросил новых санкций у мира

Министр будет работать с каждой страной, чтобы эти новые санкции были применены.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к своим коллегам из стран Евросоюза и G-7 с просьбой ввести очередные санкции против России, чтобы остановить ее агрессию.

Об этом министр сказал в эфире информационного марафона украинских телеканалов 6 марта.

"Сегодня я подписал письма всем министрам иностранных дел стран Европейского Союза, стран "Семерки" и высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики с конкретным перечнем тех санкций, которых ждет Украина, которые необходимы для того, чтобы окончательно зажать в клещах российскую экономику и прекратить войну в Украине", – рассказал Кулеба.

Он подчеркнул, что будет работать с каждой страной, "чтобы эти новые санкции были применены".