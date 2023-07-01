Чтобы ослабить веру в контрнаступление ВСУ: враг запустил ИПСО о превосходстве на фронте

Оккупанты запустили новую ИПСО с целью ослабить веру украинцев в успешное контрнаступление и снизить доверие к власти.

Центр стратегических коммуникаций зафиксировал новую информационно-психологическую операцию противника в Facebook.

В частности, отмечается, что во враг поставил в Сети на рекламу сообщение, в котором говорится, что РФ "получила временное преимущество через 20 вертолетов". Россияне говорят, что ВСУ проиграют противнику, а все потому, что "Зеленский отстранил Залужного от планирования наступления".

Сообщение разместил Telegram-канал "Страна", который долгое время продвигал пророссийские нарративы. Так называемое издание заблокировано в Украине.

В центре коммуникаций отмечают, что очередная ИПСО преследует цель не только посеять среди украинцев зерна недоверия к президенту Украины Зеленскому, но и рекламирует подсанкционное пророссийское издание.



"Враг неоднократно пытался раскрутить нарратив о ссоре между Зеленским и Залужным, но подобные новости – фейковые. Главнокомандующего ВСУ никто не отстранял, он продолжает выполнять свои обязанности", — говорится в сообщении.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов высказался, что информация о том, что террористы Вагнер могли обустраивать себе лагеря на территории Беларуси — это типичное российское ИПСО.

Читайте также: