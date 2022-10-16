"Чтобы перестали посылать": российский политолог рассказал, что Путин хочет договариваться с США

Российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы США признали его на высоком уровне и стремятся к переговорам с Джо Байденом. Именно поэтому он сейчас создает кризис, который был в 1962 году.

Об этом в комментарии "Гордону" сказал российский политолог Станислав Белковский.

Белковский подчеркнул, что Путин мечтает о том, чтобы в США признали его и общались на уровне. Именно поэтому он создает ситуацию, которая была во время Карибского кризиса в 1962 году. Задача Путина — до конца 2022 года провести переговоры с США.

"Я сомневаюсь, что ему это удастся сделать. Он также в этом сомневается, но хочет, безусловно. Его главная задача – чтобы США все-таки признали его равной стороной в переговорах и перестали посылать его в баню. В этом смысле "Карибский кризис" ему необходим как воздух, потому что сам факт наличия "Карибского кризиса" или развивающегося по такому сценарию сюжета свидетельствует о том, что Путин вроде бы равен США и с ним договариваются", — сказал российский политолог.

Война России против Украины

24 февраля российский диктатор Владимир Путин заявил о так называемой "специальной военной операции" против Украины. Российские оккупационные войска начали полномасштабное вторжение на территорию нашего государства.

После нескольких удачных контрнаступлений ВСУ Путин заявил, что в России начинается "частичная мобилизация" и начал угрожать миру применение ядерного оружия.

Политический эксперт Дмитрий Васильев считает, что если Путин использует против Украины ядерное оружие, это может угрожать диктатору его физической ликвидацией.

Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма считает, что если РФ применит против Украины ядерное оружие, США и НАТО могут вмешаться в войну.

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