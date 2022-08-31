Чтобы победить Россию: эксперт Atlantic Council описал, как должна реорганизоваться армия Украины

Украине очень необходимы поставки современного западного вооружения, чтобы защитить суверенитет и вернуть контроль над оккупированными территориями. Однако не менее важна в этом контексте реорганизация сухопутных войск.

Нынешняя структура украинских сил страдает от проблем с охватом контроля и мешает Украине проводить широкомасштабные операции.

Об этом экс-спецпомощник президента США и директор американского Совета нацбезопасности по Европе и России Ричард Хукер написал в статье для Atlantic Council.

В материале говорится, что Украина вступила в войну с 38 пехотными и танковыми бригадами, а также с 9 артиллерийскими бригадами, организованными по российской модели. Каждая бригада – это около 4 тыс. солдат под командованием полковника. Кроме того, Украина не использует дивизионные и корпусные структуры высшего уровня, распространенные в НАТО. Вместо этого полагается на "региональные" командования. Поэтому Украине не хватает боевых кадров, способных интегрировать воздушные и дальнобойные силы, логистику, разведку и командование высшего уровня, считает Хукер.

Превратить региональные командования в настоящие штабы корпусов

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В то же время он выразил мнение, что лучше было бы превратить региональные командования в настоящие штабы корпусов. Ими бы командовали трехзвездные генерал-лейтенанты с закаленными в боях подчиненными. Кроме того, следует ввести штаб дивизий под руководством двухзвездного генерал-майора в качестве промежуточного эшелона командования.

Эксперт пояснил, что обе новые структуры должны содержать структуру поддержки: артиллерию, средства ПВО, авиацию, инженерные силы, логистические службы, разведочные отряды, медицинские образования и разведывательные подразделения. Это играет критическую роль в достижении успеха в современной войне.

Хукер отметил, что создание названных им структур в разгар боевых действий будет сложной задачей. Все же они могут быть развернуты еще до 2023 года при наличии правильной поддержки.

4 региональных корпуса, объединяющих 2-3 дивизии

Экс-спецпомощник президента США пояснил, что таким образом могут быть созданы 4 региональных корпуса, которые бы объединяли 2-3 дивизии (включая силы терробороны) с учетом местности и угроз. Кроме того, Украине также нужен 5-й резервный корпус из, по меньшей мере, 3 танковых и механизированных дивизий для перехода в наступление и контратаку. Этот резервный корпус стал бы "бронетанковым кулаком" во главе с опытными и успешными командирами. Они провели бы решительные операции для вытеснения армии РФ из Украины. Для координации этих корпусов нужно сделать штабы полевой армии во главе с командующим Сухопутными силами.

Кто будет занимает должности в этих структурных образованиях

Хукер обратил внимание, что уже существует множество строительных блоков, необходимых для построения такой структуры. Поэтому Украине нужно их только переформатировать и расширить для использования в бою. Отмечается, что эти структурные образования не обязательно должны быть большими, как в США и НАТО. А ключевые должности могут хотя бы частично занять офицеры, которые не могут участвовать в боях из-за ранения или возраста. Кроме того, в переформатировании структуры армии могут сыграть важную роль женщины, которых немало служит в ВСУ.

По оценкам Хукера, эти новые штабы можно развернуть еще до конца 2022 года с использованием штабных офицеров, уже прошедших подготовку в западных военных колледжах, а также при поддержке НАТО и Евросоюза. Что касается самих миссий, то они могут стартовать в конце весны 2023 года.

Как эффективно восполнять потери

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Эксперт отметил, что из-за продолжительности войны Украине необходимо восполнять потери на поле боя новыми силами. Хорошим подходом было бы временно отвести поврежденные подразделения на отдых и усилить их полностью подготовленными бойцами, которых ветераны ввели бы в курс дела. Хукер добавил, что подразделения не обязательно укомплектовывать в полном составе мирного времени, если ключевое вооружение и боевые машины имеют необходимые экипажи. В этом случае прежде всего важны отбор и подготовка младших офицеров: сержантов, лейтенантов, капитанов. А самых лучших следует назначать в боевые подразделения, участвующие в боях на самых сложных участках фронта.

В общем, сделать максимальной эффективность украинских войск на поле боя может осторожное использование человеческих ресурсов. В этом контексте Хукер указал на проблемы, которые уже существуют в украинской армии. Так, некоторых отставных офицеров отправили служить на КПП. В то же время по меньшей мере, один выпускник Королевского военного колледжа в Сандгерсте служит в терробороне. Тем не менее, Украина может определить бойцов с навыками, которые можно превратить в военные специальности, сохранив критически важные сектора экономики.

Напомним, экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина до конца 2022 года может отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Для этого нужно, чтобы Запад снабжал оружие в достаточных объемах.

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