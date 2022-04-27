Чтобы подавить сопротивление херсонцев: Россия проводит агрессивную информационно-психологическую операцию

Россия проводит агрессивную информационно-психологическую операцию, направленную на подавление сопротивления населения временно оккупированной Херсонской области. В частности, несколько Telegram-каналов распространяют манипуляции по поводу протестов украинцев в области.
Так, несколько Telegram-каналов, осуществляющих медиасопровождение развязанной Россией войны в Украине, начали распространять тезис о том, что якобы "на антироссийские митинги выходит все меньше людей".
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.
"По мнению пропагандистов, это объясняется тем, что "украинцы смирились с переходом территории под контроль России и подстраиваются под новую реальность", — отметили в Центре.
Там объяснили, что такие выводы манипулятивны, ведь жителей временно оккупированных территорий агрессивно запугивают оккупационные войска, которые:
- угрожают физическими расправами за участие в митингах;
- ведут обстрелы мирных демонстраций в оккупированных городах;
- похищают участников проукраинских митингов.
"Отмечаем: проведение подобных операций особенно опасно в условиях информационной блокады, которую враг стремится сформировать на временно оккупированных территориях юга Украины", — отметили в ЦПД.
Напомним, 27 апреля в Херсоне десятки человек с плакатами и украинскими флагами провели митинг. Однако российские оккупанты разогнали участников акции протеста, применив слезоточивый газ и светошумные шашки.
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