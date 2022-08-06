"Чтобы пойти ва-банк": эксперт объяснил, почему оккупанты концентрируют усилия на Николаевщине

Российские войска на сегодня перебрасывают свои подразделения на юг Украины и создают угрозу для Николаева и Кривого Рога.

Оккупанты концентрируют усилия на Николаевском направлении, чтобы пойти ва-банк и попытаться отыграть ситуацию в свою пользу.

Об этом военный эксперт Сергей Грабский сказал в эфире "Эспрессо".

"Вражеская концентрация на юге означает, что противник окончательно осознал исключительную стратегическую важность этого направления для дальнейшей судьбы войны в Украине. Он понимает, что без удержания плацдарма на правом берегу реки Днепр фактически все его усилия будут сводиться на нет", – пояснил эксперт.

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"Именно поэтому враг, несмотря на все риски и угрозы, связанные с достаточно ограниченной возможностью обеспечения этой группировки, перекидывает свои подразделения на это направление и создает угрозу как для Николаева, так и для Кривого Рога. То есть противник концентрирует там усилия, чтобы пойти ва-банк и попытаться отыграть ситуацию в свою пользу", – заметил Грабский.



Напомним, по информации The Times, Россия стянула 25 тыс. военных к югу Украины для окружения Николаева.

Отметим, советник главы Офиса президента Алексей Арестович прогнозировал, что захватчики могут попытаться идти на Кривой Рог и Николаев.

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