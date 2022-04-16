"Чтобы пугать и убивать": Подоляк назвал причину умышленных бомбардировок Россией украинских мирных городов

Хорошо, что остальная Европа не слышит этих страшных звуков, подчеркнул советник главы ОП.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне умышленно каждую ночь бомбят мирные города Украины, чтобы пугать и убивать.
Об этом он написал в своем телеграме.
"52 ночи сотни тысяч украинцев слышат вой сирен и страшный звук крылатых ракет. Никто не знает, где именно они упадут и кого убьют. Но мы прекрасно знаем, что россияне умышленно каждую ночь бомбят наши мирные города. Чтобы пугать и убивать. Хорошо, что остальная Европа не слышит этих страшных звуков", — написал он.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 52-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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