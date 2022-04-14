"Чтобы разблокировать Мариуполь, нужно больше оружия": Кулеба заявил, что Украина работает над этим

"Чтобы разблокировать Мариуполь, нужно больше оружия": Кулеба заявил, что Украина работает над этим

Если государство не получит всего необходимого оружия в течение нескольких дней, то будет совершено больше зверств оккупантов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, чтобы разблокировать Мариуполь, нужно больше оружия, и государство работает с партнерами над тем, чтобы его получить.

Об этом Кулеба сказал на брифинге с главой МИД Ирландии Саймоном Ковни в Киеве 14 апреля, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мариуполь в отчаянной ситуации. Очень больно получать новости оттуда. Мы делаем все, что возможно, чтобы поддержать мирное население и защитников Мариуполя. Но для того, чтобы разблокировать Мариуполь и спасти их, нам нужно больше оружия, и мы работаем с партнерами над тем, чтобы его получить", – рассказал украинский министр.

"Если Украина не получит всего необходимого оружия в течение дней, а не недель, это будет означать, что больше мирных граждан будут убиты, будет совершено больше зверств и больше украинских сел и городов будут разрушены в результате российского наступления", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, накануне в Мариуполе полк "Азов" соединился с морпехами из 36-й бригады. Вместе они продолжают выполнять боевые задания и защищать город.

Однако часть 36-й бригады попала в плен оккупантов при попытке прорыва, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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