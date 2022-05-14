Чтобы Россия больше не напала: Подоляк рассказал, сколько будет продолжаться война в Украине

Чтобы Россия больше не напала: Подоляк рассказал, сколько будет продолжаться война в Украине

Война будет продолжаться, пока Украина не деоккупирует все свои территории, которые незаконно аннексировала Россия.

Это необходимо для того, чтобы российские оккупанты больше никогда не напали на Украину.

Об этом 14 мая во время телемарафона сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мы должны понимать ключевое: Россия в ее нынешнем виде существует только за счет того, что у них есть желание уничтожить соседей, забрать что-то. Это – единственное, что они продают миру. То есть они две вещи продают – ужас, мол бойтесь нас, потому что они могут зайти на территорию чужого государства, назвать это "специальной военной операцией". Они 200 тысячной армией зашли на территорию чужой страны и начали здесь все разрушать. Мир смотрит и не верит в это. У нас есть миссия — остановить Россию. Потому что уже сегодня в РФ говорят, мол Финляндия и Швеция идут в НАТО, а потому "давайте с ними воевать". Польша говорит много справедливых вещей о РФ, а россияне заявляют о "денацификации" Польши. То есть они готовы с поляками воевать. РФ продает экспансию под любым поводом. Наша миссия — остановить РФ и отбросить до наших границ. К сожалению, это имеет большую цену. Также это потребует времени, потому что это — оружие, санкции, финансовая помощь Украине", — подчеркнул советник главы Офиса президента.

Подоляк отметил, что благодаря энергоносителям у России много денег, ведь за три месяца войны РФ получила 100 млрд евро. И это деньги, которые идут на войну против Украины.

"После Бучи, Гостомеля, случившегося в Мариуполе — для нас этот вопрос принципиален. Мы не хотим иметь соседа, который через год-два опять же нас будет атаковать. А потому мы не можем позволить себе новый "Минск", — сказал Подоляк.

Он отметил, что для этого нужно деоккупировать всю территорию Украины. Подоляк добавил, что многие украинские регионы уже сейчас считают, что война где-то на востоке или юге Украины и их это, мол, их не касается, хотя это не так.

"Война нуждается в мобилизации всего общества: во Львове и Киеве. Хорошо, что крылатых ракет уже меньше, потому что РФ — это такое государство, которое накопило какой-то потенциал, потратило в два месяца войны, а сейчас тратит старые ракеты. Нам нужно понимать, что война продлится — три месяца, полгода или даже восемь месяцев и мы должны ее выиграть. И это не вопрос времени. Мы должны сделать, чтобы войны в Украине уже больше не было", — сказал советник главы Офиса президента.

Напомним, сегодня российские войска не наносят ракетных ударов по западным областям Украины потому, что имеют ограниченное количество ракет соответствующей дальности. Однако оккупаниы могут восстановить эти удары.

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