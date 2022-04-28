Чтобы самостоятельно "закрыть небо" над Украиной, нам нужно современное оружие — Воздушные Силы ВСУ

В командовании Воздушных Сил ВСУ заявили, что для победы им не хватает оружия, в частности, современных зенитных ракетных комплексов среднего и большого радиуса действия.
Командующий Воздушными Силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук, отметил, что Украине нужны истребители и другая техника, однако мы будем продолжать "бить врага той техникой, которая у нас есть на вооружении".
Об этом идет речь в Телеграмм-канале командования Воздушных Сил ВСУ.
"Мы благодарны всему миру за гуманитарную, политическую и финансовую поддержку, санкционное давление на государство-террориста, военно-техническую помощь — оружие, которое уже уничтожает технику оккупантов. Но этого оружия, которое нам предоставили, недостаточно для победы", — отметил Олещук.
Командующий отмечает, что для того, чтобы Воздушные Силы самостоятельно закрыли небо над Украиной одних ПЗРК "Стингер" и "Старсрик", предоставленных партнерами, недостаточно.
"Это переносные комплексы малого радиуса действия, прежде всего, предназначенные для уничтожения маловысотных целей, таких как вертолеты. Достать ими самолеты оккупантов, которые сейчас сбрасывают бомбы на наши города с 8-ми и более километров, мы не можем", — пояснил Олещук.
По его словам, Украине нужны современные зенитные ракетные комплексы среднего и большого радиуса действия для эффективного прикрытия воздушного пространства.
Кроме того, украинским защитникам необходимы современные истребители для прикрытия неба в системе противовоздушной обороны государства.
"Мы бы очень хотели получить (на любых условиях) технику западного производства, которая является технологичной и эффективной. Война скоро не закончится, нам нужно оружие уже сегодня…" — сказал Олещук.
Напомним, Великобритания может поставлять Украине оружие, которое может нанести удар по российским военно-морским силам в Черном море.
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