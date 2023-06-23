Чтобы "сбросить Россию с неба", Украине нужно больше авиации — Кулеба

Для успешного контрнаступления Украине необходимы стабильные поставки боеприпасов, а также гораздо больше авиации.

Украина требует больше самолетов и вертолетов, чтобы бросить вызов России в небе и поддержать контрнаступление.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Telegraph.

По его словам, "сбросить Россию с неба" является второй по важности задачей после своевременной поставки артиллерийских боеприпасов для контрнаступления.

"Наибольшей проблемой в контрнаступлении является стабильность поставок артиллерийских боеприпасов, при чем в достаточном количестве. И вторая самая большая проблема контрнаступления — преимущество России в воздухе", — сказал Кулеба.

Так, Министерство обороны Великобритании в своих разведданных заявило, что Россия получила "временное преимущество" в соревновании между авиацией и украинской противовоздушной обороной.

"Ответ на вторую проблему — это больше самолетов, вертолетов и ПЗРК. "Стингеры", а также старые советские системы, способные сбросить Россию с неба", — сказал министр.

Кулеба также заявил, что все виды оружия, которые Украина просила у своих западных союзников, в том числе средства противовоздушной обороны, современные танки, истребители и высокоточные ракеты дальнего радиуса действия, теперь "разблокированы", хотя остаются вопросы скорости и масштаба поставок.

По его словам, Украина все еще пытается убедить США предоставить выпускаемые из комплексов Himars ракеты ATACMS для нанесения высокоточных ударов на большие расстояния. Поскольку запускаемых с воздуха британских ракет "Storm Shadow" у Украины недостаточно.

Напомним, издание Politico сообщило, что украинские военные могут получить американские истребители F-16 в начале 2024 года.

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