"Чтобы сократить жертвы": из Харьковской области призвали эвакуироваться жителей Лозовой и Барвенкова

"Чтобы сократить жертвы": из Харьковской области призвали эвакуироваться жителей Лозовой и Барвенкова

В настоящее время у властей области нет планов по централизованной эвакуации жителей Харькова.

В связи с обострением военных действий глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов призвал эвакуироваться поездами жителей Лозовой и Барвенкова.

Об этом глава области сказал в видеообращении 6 апреля.

Также читайте В Харьковской области бандиты расстреляли людей в автомобиле, а затем сожгли их

"Мы будем централизованно эвакуировать те города, по согласованию с Вооруженными силами Украины, которые есть на Изюмском направлении – это города Лозовая и Барвенково. Для того, чтобы предотвратить и по возможности сократить жертвы среди мирного населения в случае переноса театра боевых действий именно на территорию этих населенных пунктов", – заявил Синегубов.

Он сообщил, что через города курсируют поезда, поэтому для эвакуации следует воспользоваться железной дорогой. О расписаниях рейсов ежедневно сообщают местные власти.

В настоящее время у властей области нет планов по централизованной эвакуации жителей Харькова. Все коммунальные службы совместно с местной и военной администрацией остаются в городе.

Напомним, ранее вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала эвакуироваться жителей Луганской, Донецкой и части Харьковской областей.

Читайте также: