"Чтобы сократить жертвы": из Харьковской области призвали эвакуироваться жителей Лозовой и Барвенкова

В настоящее время у властей области нет планов по централизованной эвакуации жителей Харькова.
В связи с обострением военных действий глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов призвал эвакуироваться поездами жителей Лозовой и Барвенкова.
Об этом глава области сказал в видеообращении 6 апреля.
"Мы будем централизованно эвакуировать те города, по согласованию с Вооруженными силами Украины, которые есть на Изюмском направлении – это города Лозовая и Барвенково. Для того, чтобы предотвратить и по возможности сократить жертвы среди мирного населения в случае переноса театра боевых действий именно на территорию этих населенных пунктов", – заявил Синегубов.
Он сообщил, что через города курсируют поезда, поэтому для эвакуации следует воспользоваться железной дорогой. О расписаниях рейсов ежедневно сообщают местные власти.
В настоящее время у властей области нет планов по централизованной эвакуации жителей Харькова. Все коммунальные службы совместно с местной и военной администрацией остаются в городе.
Напомним, ранее вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала эвакуироваться жителей Луганской, Донецкой и части Харьковской областей.
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