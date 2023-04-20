Чтобы сорвать контрнаступление ВСУ: в разведке заявили об изменении тактики врага по ракетным атакам

Российские войска меняют тактику массированных ракетных ударов по Украине: сейчас они сделали перерыв и накапливают силы для атак на важные для контрнаступления ВСУ цели.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам представителя ГУР, оккупанты меняют тактику ракетного террора по сравнению с зимой. Ведь первый этап – энергетический ракетный блицкриг – совершенно провалился. Юсов объяснил, что россияне израсходовали критическую для них часть ракетного потенциала, однако не добились желаемого результата.

"Так, сегодня тактика меняется и этот условный перерыв применяется для накопления (ракет – ред.). Только задачи будут другие – это в значительной степени не объекты энергетической инфраструктуры, а, например, все, что касается логистики, подготовки военных целей в контексте попыток сорвать украинские наступательные действия", – рассказал представитель разведки.

Он напомнил, что похожие попытки враг предпринимал и раньше, а именно на первом этапе полномасштабного вторжения.

"Если мы говорим о зимнем периоде, то заявлялись военные цели, но целями были именно мирные объекты, объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Сегодня тактика будет другой", – добавил Юсов.

По его оценкам, россияне не смогут уже восстановить тот ракетный потенциал по количеству и качеству, израсходованному в период полномасштабного вторжения, даже если будут сохранять паузу в атаках до сентября. По мнению представителя ГУР, "до сентября он (враг – ред.) держать паузу не будет".

Напомним, в начале апреля Юсов информировал, что новыми целями захватчиков во время массированных атак могут стать военные объекты и пути поставки западного оружия.

Как сообщили в ОК "Юг", у России запас высокоточных ракет близок к критически малому, поэтому враг пытается их экономить. Однако угроза ракетных атак по Украине не исчезла.

По оценкам военного эксперта Романа Свитана, оккупанты прекратили наносить массированные ракетные удары, чтобы накопить запасы. К осени противник может собрать около 300 крылатых ракет и около 2000 ракет других типов.

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