Чтобы убивать мирное население: россияне в Луганской области маскируются под украинские войска

Российские оккупанты в Луганской области маскируются под украинские войска, чтобы уничтожать мирных людей.
Об этом 30 апреля в эфире телемарафона "Единые новости" заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Россияне готовят провокации, они завладели контейнерами с формой наших военнослужащих и могут маскироваться, чтобы убивать мирное население, а обвинить в этом ВСУ", — подчеркнул он.
Гайдай также отметил, что враг продолжает обстреливать все свободные города области, пытается прорваться в трех направлениях – Рубежное, Попасная, Горская громада. Безуспешно, оккупанты несут потери. Идут бои в Нижнем.
"В Луганской области россияне действуют по мариупольскому сценарию, наши города уничтожены почти до основания, каждый населенный пункт разрушен более чем на 70%", — говорит глава области.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 66-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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