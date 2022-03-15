Чтобы усилить оборону столицы: Зеленский назначил нового руководителя Киевской областной администрации

Генерал-лейтенант Александр Павлюк заменил в должности Алексея Кулебу.
Президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинскому народу 15 марта сообщил, что принял решение о назначении нового главы Киевской областной военной администрации.
"Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области, я назначил руководителем областной военной администрации Александра Павлюка - Героя Украины, генерала-лейтенанта, командующего ООС. Уволенный глава областной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству", - сказал Зеленский.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.
Читайте также:
Зеленский заявил, что РФ из-за нападения на Украину переживает беспрецедентный удар по человеческому капиталу
Данилов считает, что Украине нужен новый союз с государством, имеющим ядерное оружие
Введение комендантского часа связано с возможными обострениями в Киеве - Кличко