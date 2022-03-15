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Чтобы усилить оборону столицы: Зеленский назначил нового руководителя Киевской областной администрации

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12к
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Чтобы усилить оборону столицы: Зеленский назначил нового руководителя Киевской областной администрации

Сайт президента Украины

Генерал-лейтенант Александр Павлюк заменил в должности Алексея Кулебу.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинскому народу 15 марта сообщил, что принял решение о назначении нового главы Киевской областной военной администрации.

"Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области, я назначил руководителем областной военной администрации Александра Павлюка - Героя Украины, генерала-лейтенанта, командующего ООС. Уволенный глава областной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству", - сказал Зеленский.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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