Чтобы ускорить победу и возвращение дедушки, 10-летняя девочка продает собственные вкусности и собирает деньги для ВСУ

10-летняя буковинка продает выпечку и собирает деньги для украинской армии.
Война непосредственно задела семью девочки — ее дедушка 5 месяцев назад пропал без вести на фронте. Так что ребенок хочет ускорить победу и дождаться его возвращения, говорится в ТСН.
И в жару и в дождь, каждый день, посреди большой площади на скамье сидит застенчивая Диана – последние недели приносит сюда свою выпечку. «Берут у стола, пробуют, говорят, как вкусно и им очень нравится», — рассказывает девочка.
За вкусноту просит донаты для ВСУ. Смаколики 10-летняя школьница делает дома на кухне, недавно проводит здесь большинство своего времени.
Рецепт печенья авторский, говорит девочка. А еще месяц назад она не знала даже как включается духовой шкаф, ведь уже овладела десятком различных рецептов. «Я захотела помогать потому, что я не хочу, чтобы война была, я хочу, чтобы она быстрее кончилась и все вернулись с войны, к себе домой, к своей семье», – говорит девочка.
А главная мечта, чтобы вернулся дедушка, ушедший воевать. «Только произошла беда, в 6 утра он уже был готов, в амуниции, с рюкзаком, вещами. «Ира, я ушел», — рассказывает дочь мужчины.
Что 54-летний Василий Рудей не дожидаясь повестки пошел в военкомат, для семьи не стало неожиданностью. Когда-то он был добровольцем в АТО. «Вся его жизнь – это Родина, народное движение, все майданы, потом произошла беда, началась война», — добавляет женщина.
Страшное известие поступило в конце марта, мужчина пропал без вести в боях на тогда еще оккупированной Киевщине. Родные верят, что он жив, потому что сдали тесты ДНК — среди найденных погибших Василия нет. «Я хочу, чтобы он скорее вернулся и с ним все было хорошо», – говорит девочка.
Чтобы приблизить победу и встретить дедушку – Диана и решила копить деньги для армии. И украшения и вкусности разлетаются быстро. За три недели непрерывного труда юная волонтер выторговала немало – более 9 тысяч. Но говорит, это только начало, потому что ее цель собрать деньги на дрон.
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