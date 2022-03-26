"Чтобы все понимали угрозы": Медведев назвал 4 условия применения Россией ядерного оружия

Россия продолжает угрожать миру.

Россия может использовать ядерное оружие в четырех случаях.

Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российскому пропагандистскому изданию "РИА Новости".

По его словам, стратегический потенциал России был переведен в особый режим, «просто чтобы все понимали угрозы, с которыми столкнутся другие государства, если будут пытаться повлиять на курс нашей страны».

Медведев уточнил, что есть документы, в которых указано четыре основания, по которым Москва может применить ядерное оружие.

Так, Россия может применить ядерное оружие, когда:

по ее территории будет нанесен удар с использованием средств ядерного поражения;

в случае любого другого применения ядерного оружия против России или его союзников;

если будет посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания будут парализованы.

в случае акта агрессии против России или ее союзников, в результате которого под угрозой было бы существование страны.

Медведев также утверждает, что переговоры остаются "лучшим и правильным путем".

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«Другое дело, что не всегда эти переговоры преуспевают, но надо по этому пути идти», – резюмировал он.

Напомним, что экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Весли Кларк заявил, что развязавший войну в Украине президент России Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия и нанести удар по территории Польши. В то же время, он сомневается, что Россия применит химическое оружие в Украине.

Россия переходит к "ядерному шантажу"