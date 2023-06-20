Для выхода на границу в пределах 1991 года Вооруженным силам Украины необходимо провести не менее двух, а то и больше наступательных операций.

Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал Алексей Гетьман, майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны.

"Это будет не менее двух наступательных операций, потому что за одну операцию невозможно освободить такую обширную территорию и победить в войне. Есть надежды, возможно, как дополнительные бонусы, что может посыпаться линия фронта и российские воины начнут дезертировать, хотя они и так убегают, имеют низкую мотивацию. А когда противник увидит, что мы можем заходить и в его тыл, что уже происходит, то вообще у него будет паника и он начнет бежать, и такое возможно. Но на это закладываться мы не можем, потому что военная тактика так не работает. Поэтому, по меньшей мере, две наступательные операции нам нужно провести, чтобы выйти на границы в пределах 1991 года. Отмечу, по меньшей мере, две, а может и три-четыре", — пояснил Гетьман.

Напомним, Лавров угрожает продолжать войну в Украине.

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