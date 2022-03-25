Чтобы взять Киев в кольцо, оккупанты не жалеют ни техники, ни своих войск

Чтобы взять Киев в кольцо, оккупанты не жалеют ни техники, ни своих войск

Бьют по селам исключительно с мирным населением.

Контрнаступление ВСУ в Киевской области — ребята начали освобождать села на Барышевском направлении. Село Лукьяновка свободно от россиян. В результате боев уничтожено около 40 оккупантов, 9 БМП и 2 танка. Украинцы медленно, но уверенно отнимают свое. Лукьяновка – это северо-восток Киевской области. А на северо-западе, на границе Киевской и Житомирской, украинская армия тоже перешла к активной обороне.

Об этом говорится в ТСН.

Кратер почти три метра в глубину остался после крылатой ракеты. Есть значительно глубже - от удара фугасной авиационной бомбой ФАБ-500. «Здесь одни мирные жители, бабушки едва ходят, куда он бросает, сволочь», – говорит местный житель.

Откуда атакуют самолеты, здесь знает каждый – из соседней, но отныне уже не братской, Беларуси. В дополнение к авиационным ракетам, в деревню выпустили пакет реактивных снарядов. «Градов». От обстрелов прятались каждый в своем доме, а теперь пожар тушат вместе.

Это направление российские оккупанты по неизвестным причинам считают стратегическим. Они пытаются прорваться сюда. И дальше на юг, чтобы запереть большое кольцо вокруг Киева. Однако украинская армия не оставляет агрессорам никакой возможности продвинуться вперед.

Еще несколько дней назад оккупанты контролировали это село недалеко от Чернобыльской зоны. Сейчас украинские горные штурмовики заставили их отодвинуться на несколько километров к северу. Обратно к российской границе. На центральной улице освобожденной деревни везде прострелены автомобили. Люди пытались скрыться от войны. Не всем повезло. Машины расстреляны россиянами. Но за преступления против мирных украинцев военные отомстили российским агрессорам.

Остатки российских солдат до сих пор в этих машинах. У украинских военных после тяжелого боя нет жалости к противнику, который расстреливает мирных в окрестных селах. Уничтожить врага, забрать трофеи и двигаться дальше – по такой простой схеме сейчас действуют тысячи украинских солдат на Полесье.

ВСУ начали освобождать села в Барышевском направлении

Нет жалости к противнику и у лейтенанта Вооруженных Сил Украины с известным едва ли не всему миру лицом – Святослав Вакарчук, фронтмен группы «Океан Эльзы», призвался к Вооруженным Силам. Получил оружие, как и все офицеры. Но командование поставило ему задачу заряжать не патроны в магазины, а сердца других защитников Украины. Лейтенант Вакарчук с концертами путешествует по всем горячим точкам украино-российской войны. Сейчас поет для собратьев, освобождающих Полесье.

«Успехи украинской армии зависят и от мотивации идти до конца вперед, зависят от сердца, которое тоже нужно заряжать», – говорит Вакарчук.

Они защищают свой дом. А дома, как говорится, стены помогают. Даже такие, изуродованные, пробитые. Похожие на страшные раны, которые непременно заживут.

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