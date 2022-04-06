Митинг в поддержку Украины в Берлине / скриншот с видео

Чтят память погибших и требуют новых санкций против РФ: в Грузии, Чехии и Германии люди вышли на митинги

Тысячи людей выходят на улицы городов, чтобы поддержать Украину.

Идут 42 сутки войны в Украине. Украинцы героически защищают свою территорию от русских захватчиков. В мире же в это время активно поддерживают Украину.

В целом сегодня, 6 апреля, в Грузии, Германии и Чехии прошли митинги. Тысячи людей вышли на улицы с сине-желтыми флагами. Они чтят память погибших и требуют новых санкций против страны-агрессоры.

Грузия

Люди собрались возле грузинского парламента в Тбилиси. Тысячи людей связали руки и легли на пол. Таким образом, митингующие почтили память погибших мирных жителей Украины.

Германия

Митингующие собрались с сине-желтыми флагами перед Бундестагом. Они требовали ввести новые санкции против РФ, в том числе эмбарго на российские газ, уголь и нефть.

В конце акции люди легли на землю. Таким образом они почтили память погибших в войне России против Украины, пишет "Суспільне".

Митинг в поддержку Украины в Берлине / скриншот с видео

Чехия

Чешские активисты Extinction Rebellion 6 апреля провели в Праге акцию в поддержку Украины и против войны России. Участники акции легли на дороге со связанными руками. Таким образом, они почтили память жертв российских оккупантов в Буче Киевской области.

Активисты Чехии поддержали Украину / скриншот с видео

Напомним, украинцы, которые находятся в заблокированных российскими оккупантами населенных пунктах, также выходят на проукраинские митинги. Однако во время мирных акций военные РФ открывают огонь по горожанам, которые выходят на улицы, чтобы сказать "нет" захватчикам.

Читайте также: