Чудо или удача: в Херсоне снаряд попал прямо в квартиру и не разорвался (фото)

К счастью, снаряд не сдетонировал, пожара на месте попадания не было.

Днем 10 декабря российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона.

В ГСЧС рассказали, как после обстрела в одной из квартир спасатели обнаружили неразорванный снаряд.

"Сегодня в службу спасения позвонили по телефону жильцы многоквартирного жилого дома и сообщили о попадании снаряда в одну из квартир.

Спасатели оперативно прибыли на место вызова и осмотрели жилой дом, к счастью снаряд не сдетонировал, пожара на месте попадания не было. Вызвали пиротехническую службу по изъятию неразорванного боеприпаса", – говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Спасатели на месте прилета / Фото: facebook.com/ГСЧС

Напомним, что днем 10 декабря РФ снова обстреляла Херсонскую область – от вражеского огня пострадала Ивановка. Также сегодня днем 10 декабря оккупанты снова ударили по Херсону. В результате атаки было попадание в жилую застройку, ранение получил мужчина.

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