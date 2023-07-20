Чудо-машины: американские БМП Bradley спасают жизнь украинским бойцам на фронте — WP

Американские БМП Bradley активно используют подразделения ВСУ в ходе боевых действий, в частности, на южном фронте. Из-за огромных площадей заминированных территорий часть из них нуждается в ремонте, но даже наскочив на мину боевая машина спасает жизнь экипажа и десантникам.

Об этом говорится в репортаже Washington Post, опубликованном в четверг, 20 июля, из 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

В издании отмечают, что с начала наступательных действий несколько американских машин получили повреждения — в основном взрывами мин. По словам бойца, которого называют по позывному CZ, россияне на подступах к позициям установили огромные минные поля.

При этом украинские военные отмечают, что у Bradley чрезвычайно высокий уровень защиты. Даже после подрыва на мине машина спасает жизнь бойцам — 3 членам экипажа и 6 десантникам.

Большую часть поврежденных машин удается вернуть на поле боя после полевого ремонта. Если повреждения слишком серьезные, то технику отправляют на восстановление в Польшу.

Иногда ремонт M2 Bradley может длиться всего несколько часов, иногда он может затянуться на дни. Некоторые машины имеют отметку "донорские", что означает, что с них можно брать детали для ремонта других Bradley. Затем "донорская" машина заполняется поврежденными деталями и отбывает на ремонт в Польшу.

По словам бойца с позывным "Маз", чем меньше транспортных средств нужно отправить в Польшу на капитальный ремонт, тем больше спасенных жизней будет на фронте. Здесь не могут себе позволить себе ждать неделями, пока Bradley вернется на линию фронта из-за границы.

Именно поэтому иногда США поставляют новые машины на замену отправленных на ремонт, чтобы военные на передовой не теряли время.

В издании подчеркнули, что в американской армии БМП считают уничтоженным только тогда, когда его невозможно отремонтировать — это называют "катастрофическим уничтожением". В таких случаях военные все равно при возможности пытаются снять с машины уцелевшие детали.

Напомним, за первые две недели контрнаступления украинская армия потеряла пятую часть техники, участвовавшей в операциях на фронте. Чтобы снизить уровень потерь, ВСУ изменили тактику ведения наступательных действий.

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