Чудо произошло: в Тернополе из-под завалов достали живого мужчину

Обстрел Тернополя

В Тернополе на улице Стуса спасатели извлекли из-под завалов, который оказался под обломками здания после вражеского обстрела.

Об этом сообщают местные СМИ.

По информации СМИ, мужчина жив, однако пока его состояние неизвестно.

Последствия обстрела / © Фото из открытых источников

«Среднего возраста», — говорится в сообщении.

После извличения из-под обломков пострадавшего немедленно передали бригаде медиков.

Медики оказывают необходимую помощь и проводят госпитализацию для полного обследования.

Последствия обстрела / © Фото из открытых источников

Атака на Тернополь 19 ноября

Напомним, в ночь на 19 ноября российские захватчики атаковали Тернополь ракетами и дронами. Враг попал по жилым многоэтажкам. Вспыхнули пожары, разрушились несколько этажей и под завалами оказались люди.

По информации от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, сейчас известно о 25 погибших из-за атаки на Тернополь (среди них трое детей). Количество пострадавших возросло до 73 (15 из них — дети).

Также ранее сообщалось, что под завалами может оказаться 20-летний парень.