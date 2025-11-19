- Дата публикации
-
Война
Чудо произошло: в Тернополе из-под завалов достали живого мужчину
Мужчину нашли под обломками на верхних этажах разрушенной части постройки.
В Тернополе на улице Стуса спасатели извлекли из-под завалов, который оказался под обломками здания после вражеского обстрела.
Об этом сообщают местные СМИ.
По информации СМИ, мужчина жив, однако пока его состояние неизвестно.
«Среднего возраста», — говорится в сообщении.
После извличения из-под обломков пострадавшего немедленно передали бригаде медиков.
Медики оказывают необходимую помощь и проводят госпитализацию для полного обследования.
Атака на Тернополь 19 ноября
Напомним, в ночь на 19 ноября российские захватчики атаковали Тернополь ракетами и дронами. Враг попал по жилым многоэтажкам. Вспыхнули пожары, разрушились несколько этажей и под завалами оказались люди.
По информации от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, сейчас известно о 25 погибших из-за атаки на Тернополь (среди них трое детей). Количество пострадавших возросло до 73 (15 из них — дети).
Также ранее сообщалось, что под завалами может оказаться 20-летний парень.