"Чудо там не могло произойти": Данилов о причинах отступления из Авдеевки

По словам Данилова, если бы ВСУ имели достаточно снарядов и средств поражения для того, чтобы остановить врага, они бы это сделали.

Ситуация в Авдеевке – это "закономерная история и чудеса там не могло произойти".

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

"Это – сложная шахматная ситуация, и главком должен смотреть на все поле боя, а не отдельно на какой-то населенный пункт или участок фронта", – отметил Данилов.

По его словам, сил у окупантов было больше, поэтому ВСУ были вынуждены пойти на непростое решение и уйти из города.

"То, что происходило в Авдеевке – это закономерный процесс в войне. Чудеса там не могло произойти. Никак. Мы понимали, какие силы накапливал агрессор, какие силы собирает РФ для того, чтобы решить вопрос по Авдеевке. Если бы у нас было достаточно снарядов, средств поражения для того, чтобы мы остановили, наши военные сделали бы все возможное и невозможное, чтобы это произошло", – сказал секретарь СНБО.

Данилов признал, что отсутствие паритета с россиянами в авиации стало одной из причин ухода из Авдеевки.

"Один из основных вопросов, которые на сегодняшний день есть, когда мы говорим и о партнерах, и о других вещах, – это небо. Количество КАБов, которые были сброшены на Авдеевку, особенно в последний момент, были безумными. Это десятки тонн взрывчатки, которая летит на головы, и вы не можете от нее никак укрыться", – объяснил он.

Отвечая на вопрос, что выход ВСУ из Авдеевки мог быть организован раньше, Данилов ответил, что он не подвергает сомнению решение ВСУ.

"Военные знают, когда и что им нужно делать. Мы им 100% должны доверять. Потому что, если мы будем подвергать сомнению каждый военный шаг, если мы каждый раз, сидя здесь в креслах в Киеве, будем рассказывать, что они что-то сделали не так ... я считаю это оскорблением всех наших военных, которые сегодня защищают нашу страну", – подытожил секретарь СНБО.

Напомним, украинские военные в ночь на субботу, 17 февраля, покинули свои позиции и вышли из Авдеевки.

Аналитики DeepState информировали, что после ухода украинских войск на позиции "Зенит" в Авдеевке остались пятеро раненых и еще один боец. Впоследствии сообщалось, что защитников расстреляли российские оккупанты, захватив позицию.

В 110-й бригаде объяснили, что россияне соглашались эвакуировать и обменять раненых из "Зенита", однако нарушили свое обещание.

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