"Чудом не пострадал": очевидец рассказал подробности ракетной атаки на Киев

В результате ракетного удара все имущество жителя столицы было уничтожено, пока он гулял с собакой.

Житель столичного района Святошино рассказал подробности ракетного удара по Киеву, который российские агрессоры совершили 9 марта.

Киевлянин в комментарии журналисту " Украина Сейчас" рассказал, что утром вышел на прогулку со своей собакой и увидел, как в сторону его дома летели вражеские ракеты.

"Я утром вышел в шесть утра гулять с собакой, я живу в этом доме, и когда уже возвращался, где-то в семь часов, над головой пролетела ракета. Ее очень хорошо было слышно, видно направление, и потом сразу взрывы. очень сильных", — сказал очевидец.

Кроме этого, мужчина отметил, что он не пострадал только в результате счастливого случая. Он заявил, что в результате атаки загорелся его автомобиль.

"Пришел быстро, подбежал буквально через пару минут. И уже увидел, что моя машина горит. Она одна, как раз на нее обломки упали", — отметил он.

Также он добавил, что спасать имущество было уже поздно: "Ну и все, весь дом в обломках".

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ночного ракетного удара 9 марта в Киеве пострадали три человека, также повреждены автомобили и здания.

На официальном канале Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины сообщили, что ночью против 9 марта армия агрессорки России нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Враг совершил 81 пуск разных ракет, а также восемь пусков беспилотников Shahed.

В Киевской городской военной администрации заявили, что в столице после ночной атаки учебные заведения работают в дистанционном режиме. А детские садики – в режиме дежурных групп.

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