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Чувства, как на сковороде: ГУР о настроениях россиян на оккупированных территориях

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Чувства, как на сковороде: ГУР о настроениях россиян на оккупированных территориях

Российский солдат/Фото иллюстративное / Фото: Associated Press

По словам Юсова, в рядах российской армии очень много 500-х (дезертиров).

На оккупированных территориях личный состав российской армии пытается избежать попадания на фронт, однако далеко не у всех это выходит.

Об этом рассказал представитель ГУР Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"В целом на временно оккупированных украинских территориях рядовому составу особенно некомфортно. Большинство из них, если бы могли отказаться, они бы это сделали. Если не могут отказаться, пробуют "зашариться", но не у всех это получается... Есть самострелы, есть очень много 500-х (дезертиры и лица, которые отказываются участвовать в боевых действиях)", – говорит Юсов.

По его словам, в оккупированном Крыму ситуация особенная, потому что это "жемчужина" захватнической политики Путина. Там россияне чувствуют себя "как на сковороде".

"Их действительно жарят и жарят регулярно. Они понимают, что в ближайшее время легче им не станет", – подытожил представитель ГУР.

Ранее Андрей Юсов прокомментировал испытание Россией ракеты с ядерным двигателем "Буревестник".

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Дата публикации
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