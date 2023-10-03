Чувства, как на сковороде: ГУР о настроениях россиян на оккупированных территориях

По словам Юсова, в рядах российской армии очень много 500-х (дезертиров).

На оккупированных территориях личный состав российской армии пытается избежать попадания на фронт, однако далеко не у всех это выходит.

Об этом рассказал представитель ГУР Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"В целом на временно оккупированных украинских территориях рядовому составу особенно некомфортно. Большинство из них, если бы могли отказаться, они бы это сделали. Если не могут отказаться, пробуют "зашариться", но не у всех это получается... Есть самострелы, есть очень много 500-х (дезертиры и лица, которые отказываются участвовать в боевых действиях)", – говорит Юсов.

По его словам, в оккупированном Крыму ситуация особенная, потому что это "жемчужина" захватнической политики Путина. Там россияне чувствуют себя "как на сковороде".

"Их действительно жарят и жарят регулярно. Они понимают, что в ближайшее время легче им не станет", – подытожил представитель ГУР.

Ранее Андрей Юсов прокомментировал испытание Россией ракеты с ядерным двигателем "Буревестник".

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