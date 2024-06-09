"Чувствую, как будто я в рабстве": военная Алина Михайлова о необходимости сроков демобилизации

По ее мнению, люди не хотят мобилизоваться, в частности, потому, что не знают, когда их отпустят домой.

Неопределенность по демобилизации является одной из причин, почему украинские мужчины не хотят присоединяться к рядам Сил обороны.

Такое мнение высказала руководительница медицинской службы "УЛЬФ" отдельного батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова в интервью "Армия TV".

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"Это то, чего мне не хватает (определенности – Ред.). Я себя чувствую, как будто я в рабстве. И когда меня отсюда выкупят, я не знаю. То есть я буду еще год в этой армии, два, три. Я даже боюсь говорить дальше цифры? Четыре? Пять? То есть, мне будет 35, а у меня дембеля еще не будет. Это страшно", – сказала Михайлова.

По ее мнению, люди не хотят мобилизоваться, в частности, потому, что не знают, когда их отпустят домой.

"Это следующий вопрос, почему они не хотят… Так невозможно. Это только реально отчаянные в начале войны шли подписывали эти контракты. Я еще контракт подписала. А теперь ты сидишь думаешь: "Да, хорошо, так уже два года, словно уже все. А когда домой отпустят?" — отметила военная.

Михайлова уверена, что "неопределенность очень сильно стопорит людей".

"Если бы сейчас мне сказали: "Алин, надо еще послужить 10 месяцев, 12, 22, 36 — все, окей… Очень больно, очень грустно, но это хоть какой-то срок", – рассуждает она.

В то же время, Михайлова уточнила, что это она на интервью "такая умная" и хочет демобилизации.

"Если бы мне сказали: "Ну, давай, сейчас шуруй", я бы сказала: "Да, а на кого я оставлю медслужбу? А на кого я оставлю батальон? А что с ним будет?". Просто хочется для себя понимания, что о тебе помнят, что ты здесь в этой армии уже два года, и где тот срок, когда я, если что, могу уйти. А если что, могу еще остаться до какого-то определенного другого срока", — подытожила военная.

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